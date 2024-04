Serie C 2023/2024, i risultati della 37esima giornata del girone B: il Rimini si qualifica ai playoff

Il Rimini batte 1-0 la Virtus Entella e si qualifica aritmeticamente per i playoff ad una giornata dal termine della stagione regolare del girone B di Serie C 2023/2024. Una magia del solito Lamesta fa esplodere il pubblico di casa: al 68′ l’attaccante si porta la palla sul mancino e da fuori area lascia partire un tiro imprendibile per De Lucia. Sfuma invece il sogno per Lucchese e Pineto, sconfitti rispettivamente da Carrarese (1-0 con gol di Finotto al 75′) e Spal (2-0 con reti di Zilli al 79′ e Valentini all’83’).

Sugli altri campi, arriva la vittoria della Juventus Next Gen, che supera 2-1 la Fermana con i gol di Guerra e Nonge. Il Perugia non va oltre l’1-1 contro l’Arezzo, mentre il Pescara cade in casa per 2-0 contro l’Ancona, che si porta a -1 dalla Virtus Entella quindicesima. Sorride il Sestri Levante che si impone per 3-2 sul Vis Pesaro. Solo 1-1 tra le prime due della classe: Scotto porta avanti la Torres seconda, Adamo pareggia per il Cesena capolista.

I risultati della 37esima giornata del girone B

Juventus Next Gen-Fermana 2-1 (15′ Guerra, 44′ Sorrentino, 80′ Nonge)

Lucchese-Carrarese 0-1 (75′ Finotto)

Perugia-Arezzo 1-1 (50′ Lazzarini, 62′ Vazquez)

Pescara-Ancona 0-2 (33′ Spagnoli, 49′ Spagnoli)

Pontedera-Olbia 2-2 (5′ Fabbri, 21′ Delpupo, 43′ Ambrosini, 52′ Catania)

Recanatese-Gubbio 2-2 (13′ Di Massimo, 31′ Sbaffo, 81′ Di Massimo, 88′ rig. Sbaffo)

Rimini-Entella 1-0 (68′ Lamesta)

Sestri Levante-Vis Pesaro 3-2 (6′ Forte, 25′ Neri, 38′ Nicastro, 51′ Clemenza, 63′ Clemenza)

Spal-Pineto 2-0 (79′ Zilli, 83′ Valentini)

Torres-Cesena 1-1 (30′ rig. Scotto, 73′ Adamo)

La classifica