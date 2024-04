Serie C 2023/2024, goleada Avellino: 4-0 sulla Turris e secondo posto

Vince in goleada l’Avellino: 4-0 sulla Turris in un derby campano infuocato ma mai in discussione nella trentacinquesima giornata di Serie C 2023/2024. Il risultato maturato questa sera porta l’Avellino ad un momentaneo secondo posto. Primo tempo infuocato nel derby campano, parte forte la Turris che pressa alto e impegna l’Avellino. al 10′, dopo due minuti di gioco fermo a causa dei fumogeni lanciati dai tifosi irpini, si riparte con falli e scintille: ammoniti Armellino (Avellino) e Maestrelli (Turris). Il difensore corallino è poi suo malgrado protagonista dell’episodio che cambia la partita: mette giù Patierno in area, rigore e rosso. Turris in 10 che va sotto grazie alla trasformazione del numero 9 biancoverde. Lo stesso Patierno poi sigla la doppietta al 35′ su cross di D’Ausilio. La prima frazione si chiude con tanti provvedimenti: ammoniti Llano e Gori per l’Avellino e Maniero per la Turris.

Secondo tempo che parte con un episodio che ha dell’incredibile: a fine primo tempo o durante l’intervallo volano parole grosse tra le due squadre, l’arbitro Emmanuele non ci pensa due volte e manda sotto la doccia Esempio per la Turris e D’Ausilio per l’Avellino. Dunque il match riprende in 9 contro 10 e subito l’Avellino fa sentire l’uomo in più con la rete di De Cristofaro. Al 59′ poi gli irpini calano il poker con la rete di Liotti. Dalla quarta rete in poi il match ha poco da dire, la Turris si arrocca e l’Avellino finché c’è benzina attacca. Le squadre hanno poi semplicemente aspettato il triplice fischio.

Avellino che con 10 gol in due gare si dimostra una squadra in formissima e che merita il secondo posto momentaneo di stasera, in attesa dello scontro diretto di domani tra Benevento e Juve Stabia. Turris che non approfitta del tonfo del Catania e rimane in zona playout.