Serie C 2023/2024, girone C: il Sorrento espugna Catania, vittorie per Casertana e Cerignola

Colpaccio del Sorrento, che nel match valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024 sbanca lo stadio Massimino, sconfiggendo per 1-0 il Catania. A decidere la sfida, giocatasi a porte chiuse, è stata la rete di De Francesco al 42′, che ha permesso ai campani di agganciare a quota 22 punti proprio il Catania. Tanti rimpianti per i ragazzi di Lucarelli, che hanno fatto la partita per larghi tratti ma non sono riusciti a scardinare il fortino difensivo del Sorrento, che in trasferta non perde addirittura da ottobre. Secondo ko di fila invece per i siciliani, undicesimi.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Il derby pugliese tra Cerignola e Foggia è andato invece alla squadra di casa, che si è imposta per 2-0 grazie a una doppietta di Malcore, a segno due volte dal dischetto. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per i rossoneri, sempre più in difficoltà e fermi a quota 22 punti, fuori dalla zona play-off. E’ salito al nono posto invece il Cerignola, che continua a risalire la china dopo una battuta d’arresto in seguito ad un ottimo inizio di stagione.

0-0 e poche emozioni al Francioni, dove Latina e Benevento non si sono fatte male a vicenda. Punto importante per la squadra nerazzurra, apparsa un po’ in difficoltà nelle ultime uscite ma brava a rialzare – seppur parzialmente – la testa in uno scontro tra le mura amiche contro una delle più forti del girone C. Passo falso invece per i giallorossi, incapaci di confezionare il colpo esterno per restare in scia alle prime della classe.

Infine, vince e raggiunge il Picerno al secondo posto a quota 34 punti la Casertana, che ha prevalso sul Giugliano per 3-1. La formazione campana ha aperto le danze al 2′ con Tavernelli, mentre il raddoppio targato Curcio è arrivato al 51′. Gli ospiti hanno accorciato le distanze a un quarto d’ora dalla fine con De Sena, ma all’89’ Montalto ha chiuso definitivamente i giochi. La Casertana continua dunque a sognare una storica promozione in Serie B, mentre la compagine ospite non riesce a fare punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica del girone C.