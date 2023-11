Serie C 2023/2024, girone C: Juve Stabia fermata dal Sorrento sullo 0-0. Il Potenza rimonta il Cerignola

Si chiude la quattordicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024 con due pareggi. E uno arriva decisamente a sorpresa, dato che la capolista Juve Stabia viene fermata sullo 0-0 da un ottimo Sorrento in quel di Castellammare. Un match che i padroni di casa hanno dominato, quantomeno nel possesso palla e nelle opportunità da gol e soprattutto nel primo tempo, senza però mai trovare la via del gol. Nei secondi 45′ esce fuori anche la squadra ospite, che prova a farsi vedere in avanti ma senza risultati. Il Potenza, invece, riesce a recuperare due gol di svantaggio al Cerignola davanti al suo pubblico. Malcore e D’Andrea firmano al 21′ e al 51′ le reti dello 0-2 in favore della squadra ospite, poi arriva la rimonta. Caturano accorcia le distanze, Volpe sigla il definitivo 2-2 al 77′.