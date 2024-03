Serie C 2023/2024, le date dei playoff e playout: si parte il 4 maggio

La Lega Pro ha reso noto il calendario di play-off e play-out per il campionato di Serie C 2023/2024. Si parte il 4 e 7 maggio con i primi due turni della fase play-off girone, poi la fase play-off nazionale con primo e secondo turno su andata e ritorno: 11 e 14 maggio e poi 18 e 21 maggio. La Final Four si giocherà, sempre sui 180 minuti, il 25 e il 28 maggio. Infine la finale: andata in programma il 2 giugno, ritorno il 9. Per quanto riguarda i play-out, infine, andata il 12 maggio e ritorno il 19.

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica SABATO 4 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata SABATO 11 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata SABATO 25 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Finale – Gara di Andata DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata DOMENICA 12 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno DOMENICA 19 MAGGIO 2024