Serie C 2023/2024: il Catania beffa nel finale la Turris per 2-1

Terminata la sfida tra Catania e Turris, valevole per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. A vincere, proprio allo scadere, è la squadra di casa con il punteggio di 2-1.

Nel primo tempo il Catania ha dominato la sfida, con solamente un paio di spunti della Turris. All’8′ Di Carmine ad un passo dal vantaggio: passaggio filtrante dalla difesa per l’attaccante rossazzurro, che in spaccata sfiora la rete. Fasolino miracoloso al 16′: sulla conclusione a botta sicura di Di Carmine dall’interno dell’area, il portiere salva dopo il colpo di testa di Zammarini. Contropiede Turris condotto da Scaccabarozzi al 21′. Il centrocampista serve Giannone in corsa, che conclude debolmente a lato. Al 39′ arriva il vantaggio del Catania. Angolo di Chiricò e colpo di testa potente di Curado, tocca Fasolino ma non basta, 1-0.

Nel secondo tempo si ribaltano i pronostici, è la Turris a spingere. Annullata la rete del 2-0 al Catania al 47′. Di Carmine aveva appoggiato in rete da pochi passi, in posizione irregolare, sulla respinta di Fasolino al mancino di Chiricò. Al 64′ conclusione rasoterra da fuori di Scaccabarozzi, blocca Bethers. Arriva il gol del pareggio della Turris al 75′. Tiro in diagonale di Dauria dal limite d’area che viene deviato, De Felice ne approfitta e segna, 1-1. Al 97′ arriva la beffa per la Turris: Bouah segna sull’ultimo pallone della partita per il Catania, 2-1.