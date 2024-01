Coppa d’Africa 2024, il Mali ferma la Tunisia sull’1-1. Il leccese Rafia in gol

Tunisia e Mali non vanno oltre l’1-1 nella seconda giornata del girone E di Coppa d’Africa. Al 10′ è Sinoyoko a sbloccare il risultato. E lo fa con un grande diagonale mancino: la palla si infila in rete con l’aiuto del palo, a portiere battuto. La Tunisia non sta a guardare e il leccese Rafia al 20′ pareggia il conto. Sugli sviluppi di un cross di Abdi dalla sinistra, il centrocampista sbuca in area e batte l’estremo difensore con un bel tocco di destro. Il risultato non cambia più e a sorridere è il Mali che rimane imbattuto e sale a 4 punti, lasciando la Tunisia a quota 1 dopo la sconfitta all’esordio. Nel prossimo turno il Mali dovrà vedersela contro la Namibia.