Serie C 2022/23: vittoria casalinga per la Virtus Entella, Fermana battuta 2-0

Termina 2-0 il match tra Virtus Entella e Fermana, partita valida per la 26esima giornata del campionato di Serie C 2022/23. La partita, disputata allo stadio Comunale, è stata decisa dalle reti di Morosini. Vittoria importante dunque per la compagine ligure, che sale al secondo posto in classifica con 52 punti.

La cronaca

In avvio di partita i ritmi sono davvero blandi e ci sono poche azioni fluide sul terreno di gioco. Le due squadre infatti lottano molto a centrocampo, senza però riuscire a rendersi pericolose nelle aree avversarie. La prima chance del match è per la Virtus Entella, al 27’, con una girata di Zamparo, che però termina alta sopra la traversa della Fermana. Al 29’ altra grande occasione per i padroni di casa, con una conclusione di Meazzi a pochi passi dalla linea di porta. In questo caso però il portiere ospite, Borghetto, compie un grandissimo intervento e nega la gioia del gol al suo avversario. Al 35’ ancora Entella pericoloso, con un colpo di testa di Meazzi alto non di molto sopra la traversa su cross da sinistra di Mercai. Infine al 39’ Zamparo spreca per i liguri una buonissima chance, non riuscendo ad insaccare la sfera a pochi passi dalla linea di porta, dopo un cross rasoterra da sinistra.

Nel secondo tempo ottima partenza dell’Entella, che spinge per cercare di trovare il gol del vantaggio. Tra i protagonisti c’è Mercai, che subito in avvio ha due occasioni per portare avanti i suoi. Al 49’ l’attaccante conclude dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa avversaria. Al 51’ invece cross dalla destra, colpo di testa di Mercai, ma la sfera anche in questo caso non centra lo specchio della porta della Fermana. Al 71’ è la Fermana ad avere una grande occasione, con un palo colpito da Maggio. Il calciatore ospite infatti supera un avversario in dribbling al limite dell’area, poi conclude dal centro a giro e colpisce in pieno il palo. Al 76’ però si sblocca la partita, con la rete di Morosini per la Virtus Entella. Quest’ultimo colpisce di testa al centro dell’area, su cross da destra di Parodi, e insacca la sfera in porta. Nel finale la Fermana prova qualche azione offensiva per recuperare lo svantaggio, ma la Virtus Entella resiste bene difensivamente e raddoppia con Morosini al 96′.

GLI ALTRI MATCH DEL POMERIGGIO

Tra le altre partite di Serie C, giocate in contemporanea, vittoria della Carrarese per 1-0 contro il Montevarchi, con gol decisivo di Schiavi. Successo invece dell’Olbia in trasferta contro il Fiorenzuola, grazie alla marcatura di Daniele Ragatzu. Pareggio per 1-1 poi tra San Donato e Vis Pesaro, con le reti di Marzierli e Di Paola, così come tra Torres e Lucchese, con le marcature di Scappini e Panico.