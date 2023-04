Serie C 2022/23: Tris del Taranto sul Pescara. Successo anche per Audace Cerignola e Latina

the_ad id=”445341″]

Frenano Crotone e Pescara, vittoria per Audace Cerignola e Taranto. La Gelbison colleziona l’ennesima sconfitta, il Latina invece torna alla vittoria. Questi i risultati della 36esima giornata di Serie C, Girone C 2022/23.

Al Iacovone i padroni di casa si portano su un doppio vantaggio già nella prima frazione di gioco. Ad aprire le marcature ci pensa al terzo minuto di gioco Tommasini che, ricevendo da Boccadamo, a due passi dalla porta lascia partire un destro decisivo. Il raddoppio arriva all’11′ quando un angolo in favore dei rossoblù si trasforma nell’occasione giusta: Bifulco stacca bene di testa e spiazza il portiere avversario. E’ ancora quest’ultimo ad allungare e timbrare il risultato definitivo, ancora grazie ad un colpo di testa decisivo. Niente da fare per gli ospiti: termina 3-0 tra Taranto e Pescara.

Reti inviolate invece nella prima frazione tra Crotone e Audace Cerignola, nonostante le diverse occasioni per parte. Sono gli ospiti con Malcore a far tremare la squadra avversaria con una chance al 3’ minuto. I rossoblù poi tentano il vantaggio, prima con il tiro dal limite di Coccia e poi col mancino su punizione di Chiricò. A rendersi protagonista per i padroni di casa anche Blondett, utile con assist e opportunità. Il risultato però viene sbloccato sul finale di match, sono i gialloblù a timbrare la vittoria di misura in trasferta grazie al gran destro dalla distanza di D’Ausilio, resta spiazzato Branduani. E’ 0-1 all’Ezio Scida.

Tra Latina e Gelbison sono i nerazzurri ad uscirne vittoriosi. Dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate, i padroni di casa sbloccano il risultato con il neo entrato Fabrizi. L’attaccante numero 29 arriva al gol al 51esimo, con un destro potente, su cui non ha potuto nulla D’Agostino. Il raddoppio arriva sul finale con Peschetola. Si chiude sul 2-0 il match del Francioni.