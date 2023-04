Serie C 2022/23: l’Entella termina la stagione in terza posizione, la Torres si salva dai playout

L’Entella vince ma termina la stagione in terza posizione, il Siena invece nonostante la sconfitta resta in zona playoff. La Torres si tiene stretto il pareggio contro la Fermana, e si salva dalla zona playout.

Primo tempo a reti inviolate tra Torres e Fermana, le due formazioni si studiano, concludendo in porta in poche occasioni. Meglio però i padroni di casa che ci provano in due occasioni: al 12esimo con il tiro di Scotto, salvato da Nardi con una grande parata e al 18esimo, è Ruocco in questa circostanza a tirare dalla distanza e mandare il destro di poco fuori lo specchio della porta. Nella ripresa entrambe le formazioni vanno a segno, è Saporiti dalla distanza a sbloccare il risultato al 59esimo, pareggio poi ritrovato dalla rete di Fischnaller a dieci dalla fine. Nessuno riesce a vincerla, termina con un pareggio il campionato di entrambe le formazioni: 1-1 al Vanni Sanna.

Ospiti già in vantaggio nella prima frazione di gioco tra Siena ed Entella. Dopo la conclusione di Meli al primo minuto di gioco, sono i biancocelesti a sbloccare il risultato al 20esimo: Faggioli si presenta in area calciando, tiro ribattuto dal portiere che sulla respinta fornisce all’attaccante un’altra occasione per segnare. Il numero 18 non sbaglia e firma l’1-0. La seconda frazione procede a ritmi alti: è l’Entella a raddoppiare al 56esimo con un tiro dalla distanza di Tomaselli, è poi Meli a riaprire le speranze dei padroni di casa con un destro ad incrociare. Vana però la rete del numero 14, termina 1-2 all‘Artemio Franchi.