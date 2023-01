Serie C 2022/23: il Crotone la vince sul finale e fissa il secondo posto. Pescara battuto 1-0

Il Crotone vince di misura sul finale, termina 1-0 contro il Pescara nella 22esima giornata del Girone C di Serie C 2022/23. I rossoblù fissano la seconda posizione in classifica con 54 punti, i delfini restano in terza posizione a quota 39.

Una prima frazione equilibrata tra le due formazioni: sono gli ospiti a procurarsi la prima occasione del match con il colpo di testa sferrato da Cuppone, ma terminato direttamente sul palo. Poi, sono ancora i delfini a sfiorare il gol al 16esimo, questa volta è la conclusione di Kraja ad essere deviata in angolo da Tribuzzi. Al 27esimo sono invece i rossoblù a cercare il vantaggio, Chirico tenta la conclusione da dentro l’area e sfiora il palo esterno, grande occasione per i padroni di casa, ma termina a reti inviolate il primo tempo. Le sorti del match vengono cambiate nella seconda frazione, è Vitale a firmare la rete della vittoria sul finale con un gran colpo di testa che termina alle spalle di Plizzari. Finisce 1-0 allo Stadio Ezio Scida.