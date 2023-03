Serie C 2022/2023: un super Cesena batte l’Entella 4-0 in casa

Il Cesena batte l’Entella 4-0 in casa nel match valido per la 32ª giornata di Serie C 2022/2023. Grande partita dei ragazzi di Toscano che dominano dal primo all’ultimo minuto senza mai andare in difficoltà per tutta la durata del match. Migliore in campo Shpendi che apre e chiude i giochi mettendo a segno una doppietta, primo gol al 17′ e secondo al 90′. Alla super prestazione dell’albanese classe 2003 si aggiungono le reti di Silvestri al 32′ e di Brambilla al 50′. Non pervenuto in fase offensiva l’Entella che non è mai entrato in partita. Torna al successo il Cesena, dopo 4 giornate senza vittoria, che in classifica sale a 63 punti avvicinandosi proprio all’Entella, fermo a 65 punti in seconda posizione, e alla Reggiana, in vetta a 69 punti reduce dal pareggio 0-0 contro il Pontedera.

Primo tempo dominato dal Cesena che parte forte andando vicina al gol con Shpendi, che colpisce di testa su cross dalla destra mandando alto di poco. Pochi minuti dopo, al 17′, è proprio l’albanese classe 2003 a trovare il gol del vantaggio sempre di testa ma questa volta dopo una sponda in area di Mercadante. Continua a spingere il Cesena, galvanizzato dalla rete segnata, che mette in difficoltà l’Entella, mai pericoloso dalle parti di Tozzo. Al 32′ arriva il raddoppio dei padroni di casa con Silvestri che colpisce di testa su punizione di Brambilla bucando un incolpevole Borra. Si chiude sul 2-0 un primo tempo perfetto del Cesena.

Secondo tempo sullo stesso filone del primo con il Cesena che domina e va vicino al tris con Mercadante che colpisce la traversa di testa da calcio d’angolo. Terzo gol che arriva al 50′ con Brambilla che raccoglie un rimpallo fuori dall’area battendo Borra con un sinistro rasoterra all’angolino. Cesena che continua ad attaccare cercando il poker con l’Entella totalmente nullo in fase offensiva. Poche occasioni da segnalare nel finale con i padroni di casa che si limitano a gestire il vantaggio e calano il poker con Shpendi che al 90′ trova la doppietta personale.