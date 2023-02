Serie C 2022/2023, prima sconfitta del Catanzaro: impresa del Viterbese

di Mattia Zucchiatti 55

Il Catanzaro perde a sorpresa contro la Viterbese. La squadra laziale, penultima in classifica nel girone C di Serie C, torna alla vittoria e lo fa nell’occasione più inaspettata. Si tratta della prima sconfitta stagionale dei giallorossi. Al 16′ arriva il vantaggio: Mastropietro confeziona un cross dalla destra, Fulignati sbaglia l’uscita e l’ex Riggio in spaccata sigla l’1-0. La reazione del Benevento è confusa, affidata al piede di Vandeputte che al 19′ scalda i guantoni di Bisogno. Nella ripresa è il solito belga a costruire: da un suo piazzato, c’è il colpo di testa di Iemmello, ma Bisogno respinge. Il Catanzaro resta comunque a +10 sulla seconda, dopo che il Crotone è stato fermato sull’1-1 dal Foggia.

Pareggia zero a zero il Pescara sul campo della Fidelis Andria. Gli abruzzesi sono terzi ma restano a 23 punti dalla prima della classe. L’Audace Cerignola batte 3-1 l’Avellino e sale a 41 punti. Niente scatto salvezza del Potenza che si fa recuperare sul 2-2 dal Picerno.

Cerignola – Avellino 3-1 (54′ Russo, 60′ Achik, 70′ Achik, 84′ Malcore)

Crotone – Foggia 1-1 (54′ Frigerio, 88′ aut, Garattoni)

Fidelis Andria – Pescara 0-0

Gelbison – Acr Messina 1-2 (8′ Kragl, 16′ De Sena, 60′ Kragl)

Giugliano – Monterosi 0-2 (38′ Costantino, 97′ Sorrentino)

Juve Stabia – Taranto 0-0

Latina – Francavilla 2-1 (11′ Patierno, 41′ Fabrizi, 50′ Ganz)

Monopoli – Turris 2-0 (60′ Mule, 71′ Giannotti)

Potenza – Picerno 2-2 (56′ Caturano, 59′ Di Grazia, 62′ De Cristofaro, 94′ Kouda)

Viterbese – Catanzaro 1-0 (16′ Riggio)