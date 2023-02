Scherma, Coppa del Mondo Varsavia 2023: Italia giù dal podio nella sciabola

Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Pietro Torre chiude ai piedi del podio la prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Varsavia. L’Italia era stata sconfitta in semifinale dall’Ungheria sul punteggio di 45-41, e ha perso anche la finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti, che si sono imposti per 45-37. Primo posto per la fortissima Corea del Sud, che ha battuto in finale gli ungheresi con il punteggio di 45-37.