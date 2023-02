Serie C 2022/2023: il Monopoli vince ancora, battuto il Picerno 1-0

Il Monopoli batte il Picerno 1-0 nel match valido per la 25ª giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Decide l’incontro la rete di Manzari al 54′ che regala ai suoi la terza vittoria consecutiva. Picerno mai pericoloso e poco concreto in fase offensiva. Solo una parata di Vettorel al 72′ su Ceccarelli. I ragazzi di Pancaro superano proprio gli avversari di oggi in classifica salendo a 36 agganciando la Juve Stabia in 5ª posizione. Picerno che resta fermo a 35 punti in 8ª posizione. Il Monopoli proverà a dare continuità alla striscia positiva nella prossima giornata in casa della Viterbese, ultima in classifica. Picerno che cercherà il ritorno alla vittoria in casa contro la Juve Stabia.

Primo tempo equilibrato con il Monopoli che prova a fare la partita e il Picerno che si difende con ordine. Poche occasioni nella prima frazione con i padroni di casa che vanno vicini due volte al vantaggio, prima con una mezza rovesciata di Giannotti e poi con un colpo di testa di Piccinni respinto da Albertazzi. Picerno mai pericoloso che riesce ad andare negli spogliatoi sullo 0-0.

Monopoli che continua a giocare meglio nel secondo tempo e riesce a sbloccare il match al 54′ con Manzari che si inserisce in area e batte di sinistro Albertazzi. Cambi offensivi per il Picerno che però non cambiano il copione della partita con il Monopoli che continua a costruire azione mettendo in difficoltà gli ospiti. La prima occasione per il Picerno arriva al 72′ con Ceccarelli che colpisce di destro trovando la gran parata di Vettorel che salva i padroni di casa. I ragazzi di Longo cercano il gol del pareggio nell’assedio finale ma il Monopoli regge e trova il terzo successo consecutivo.