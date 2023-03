Serie C 2022/2023, la Virtus Francavilla batte il Monopoli: 2-0 e 35 punti in classifica

La Virtus Francavilla batte 2-0 il Monopoli ed effettua l’aggancio in classifica sui rivali storici. Nel posticipo della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C la squadra di casa risolve i giochi nel primo tempo. In avvio la formazione biancoceleste sfiora più volte il vantaggio. All’11’ Murilo colpisce la traversa, mentre un minuto dopo Maiorino impegna Vettorel con un destro dalla lunghissima distanza. Al 14′ arriva l’1-0 del Francavilla: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Solcia svetta di testa e fa 1-0. Al 38′ c’è il raddoppio: Murilo pesca in area Patierno che con un tocco di piatto beffa Vettorel. Nella ripresa il Monopoli prova a reagire, ma l’occasione più nitida ce l’ha comunque il Francavilla con Patierno che impegna Vettorel nella difesa del suo palo con un rigore in movimento. Nel finale il tentativo di assedio degli ospiti non è sufficiente. La Virtus Francavilla sale a 35 punti e si riaffaccia nei piani alti.