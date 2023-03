Serie C 2022/2023, Girone A: passa la Juve U23 con la Pro Vercelli, pareggiano sia Feralpisalò che Pro Sesto

Serata di gare valide per la trentaduesima giornata del Girone A del campionato di Serie C 2022/2023. Vince la Juventus U23 in trasferta contro la Pro Vercelli. Decide Cerri di testa, ma pesa l’espulsione (giusta per condotta violenta) di Clemente nel primo tempo. Stesso risultato tra Trento e Pergolettese, a decidere qui è Piccinini al minuto 84′. Vince 2-0 in casa il Sangiuliano contro l’Albinoleffe. Un gol per tempo, decidono Alcibiade e

2-1 casalingo per il Pordenone contro il Piacenza. Prima padroni di casa in avanti con Ajeti, pareggio di Morra poco dopo. A 20′ dal termine la decide Dubickas. Vince in trasferta col minimo sforzo l’Arzignano, 0-1 con gol di Bordo al minuto 82′. Solo pareggi da segnalare ancora. 1-1 tra Pro Patria ed Novara, gol di Nicco e Vuthaj, al minuto 90′. 0-0 poi tra Lecco-Feralpisalò e Padova-Pro Sesto.