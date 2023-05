Sassuolo, Dionisi: “Ieri ho guardato i playoff di Serie C invece della Serie A, ci sono più duelli”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi oggi ha sorteggiato gli accoppiamenti del secondo turno dei Playoff di Serie C. A margine del sorteggio è ritornato sulla sua esperienza in Serie C con l’Imolese e ha fatto un punto sul livello del suo ex campionato: “Per me è stata un’esperienza bellissima, sono stato un privilegiato. Dalla C sono andato subito alla B. È stata una bellissima cavalcata che mi ha portato qua oggi a sorteggiare il destino delle otto finaliste. Ieri ho preferito guardare il playoff invece della Serie A, sono sempre qualcosa di particolare. Ci sono 60 squadre che combattono per un solo posto in Serie B. Saranno duelli avvincenti, alcune si sono già incontrate in campionato. Vicenza-Cesena sarà un match di altri tempi. Non so dire chi potrà festeggiare la promozione il 18 giugno”.