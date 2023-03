Rimini-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Pontedera, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono in decima posizione, ma sono reduci da una brutto periodo di forma, fatto da 2 pareggi, 2 sconfitte ed una sola vittoria. La formazione ospite, invece, è più sopra, al settimo posto, ma sono paradossalmente ancora più in difficoltà, con una sola vittoria, un solo pareggio e ben 3 sconfitte. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 marzo alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Dazn. Sarà anche disponibile in Diretta Gol su Sky Sport 252 e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Voria.

