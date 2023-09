Rimini-Perugia interrotta per un incendio in campo, intervento Vigili del Fuoco

Incredibile quanto successo allo Stadio Neri, nel match tra Rimini e Perugia, valevole per la quinta giornata del Girone B di Serie C. Al quindicesimo minuto, la partita è stata interrotta a causa dell’incendio di un materasso a causa del lancio di un fumogeno, posizionato dietro la porta della squadra ospite. Le due squadre hanno dovuto lasciare il campo, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Il match è stato ripreso dopo 18 minuti di stop.