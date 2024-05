Regolamento Recanatese-Vis Pesaro: ecco come funziona il playout

Il regolamento di Recanatese-Vis Pesaro: ecco come funziona il playout del girone C di Serie C 2023/2024. Nel girone B scontro in gara di andata e i ritorno tra le due formazioni marchigiane: bisogna evitare la retrocessione e raggiungere la salvezza in questa post season e la Vis ha il vantaggio di poter giocare il ritorno in casa dopo aver disputato l’andata in trasferta. Non è però l’unico vantaggio a disposizione.

REGOLAMENTO RECANATESE-VIS PESARO: COME FUNZIONA IL PLAYOUT

La Vis Pesaro può infatti salvarsi ed evitare la retrocessione in Serie D anche con due pareggi tra andata e ritorno, oppure con una vittoria e una sconfitta, ma stesso numero di gol segnati dalle due squadre. Per la Recanatese c’è una sola possibilità per raggiungere la salvezza, vale a dire segnare almeno un gol in più degli avversari tra andata e ritorno.