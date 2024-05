Regolamento Juventus U23-Arezzo: ecco cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Juventus U23-Arezzo: ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C 2023/2024. Siamo nel girone B e inizia la post season di queste due formazioni: i bianconeri, squadra B della Vecchia Signora, hanno due vantaggi in virtù del miglior piazzamento in regular season (settima contro ottava): oltre al fatto di giocare in casa al Moccagatta di Alessandria questa sfida secca a eliminazione diretta, potranno qualificarsi al secondo turno anche in caso di pareggio al 90′. Non essendo previsti i supplementari o i rigori, infatti, i toscani hanno bisogno necessariamente di una vittoria.