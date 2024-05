Regolamento Casertana-Juventus U23: come funziona al ritorno e chi si qualifica

Il regolamento di Casertana-Juventus U23, ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023/2024: ecco come funziona e chi si qualifica in base ai vari risultati possibili. E’ terminata 0-1 per i campani all’andata e dunque al ritorno ci sono grandi possibilità per i padroni di casa di superare il turno, questo perché il regolamento è decisamente chiaro in tal senso: vediamo come.

REGOLAMENTO CASERTANA-JUVENTUS U23: QUEL CHE SERVE SAPERE

I padroni di casa sono testa di serie, questo innanzitutto vuol dire che giocano il ritorno nel proprio stadio. Non è tutto: in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno si qualificherà la Casertana (non sono previsti supplementari o rigori) e questo vuol dire che potrà bastare anche una sconfitta di misura, dunque con un gol di scarto, mentre la Juventus U23 ha bisogno di vincere con due gol di scarto almeno.