Regolamento Carrarese-Vicenza, come funziona la finale playoff, Serie C 2023/2024

Il regolamento di Carrarese-Vicenza: ecco come funziona la finale di ritorno dei playoff di Serie C 2023/2024. Archiviata la sfida di andata disputata mercoledì scorso al Romeo Menti e terminata 0-0, è tempo di decidere chi sarà la quarta ed ultima squadra ad essere promossa in Serie B. La compagine toscana avrà un piccolo vantaggio in quanto giocherà in casa al Dei Marmi e potrà essere spinta dai propri tifosi, ma la formazione biancorossa non resterà a guardare e cercherà di espugnare un campo molto ostico per tornare in cadetteria.

Carrarese-Vicenza, il regolamento

Il regolamento della sfida di ritorno della finale dei playoff di Serie C 2023/2024 Cararrese-Vicenza prevede che, in caso di parità nei gol segnati tra le due squadre tra andata e ritorno, vadano in scena i due canonici tempi supplementari da 15 minuti ciascuno al ritorno, in caso di ulteriore parità via libera ai calci di rigore per decretare la qualificata in finale.