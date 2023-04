Pro Vercelli-Mantova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pro Vercelli-Mantova sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Al Silvio Piola i piemontesi vogliono i tre punti per cercare di raggiungere la salvezza con un turno di anticipo, ugualmente ai corregionali, che però per raggiungere quell’obiettivo hanno l’obbligo di vincere, raggiungendo i padroni di casa in classifica. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 14:30 di domenica 16 aprile, diretta in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. Gara visibile anche in Diretta Gol su Sky Sport Calcio 253 ed in streaming su Now con telecronaca di Calogero Destro.