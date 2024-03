Pro Sesto-Vicenza definitivamente interrotta: ecco cosa succede con le scommesse

La partita tra Pro Sesto e Vicenza è stata definitivamente interrotta: ecco cosa succede con le scommesse. A causa di un violentissimo nubifragio che si è abbattuto sullo stadio Breda, l’arbitro è stato costretto a sospendere il gioco nel secondo tempo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Terreno impraticabile e squadre rientrate negli spogliatoi, a quel punto dopo 45 minuti di interruzione si è capito che non si sarebbe potuto riprendere a giocare per oggi e così la prosecuzione è stata rinviata a data da destinarsi. Ma cosa succede con le scommesse?

Per quanto riguarda le scommesse, restano valide le 72 ore standard che propongono i bookmakers come lasso di tempo affinché le quote possano restare valide. Se si giocherà entro tre giorni la restante porzione del match, allora la quota resterà valida, se invece la prosecuzione sarà fissata per una data successiva allora la quota verrà considerata Void. Se era stata inserita in una giocata singola in tal caso verranno rimborsati i soldi, se invece è inserita una multipla verrà decurtata la quota riguardante la partita in questione e il resto della giocata sarà comunque valido e ricalibrato sulle partite rimaste.