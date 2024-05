Playout Serie C 2023/2024, il Novara vede la salvezza: Fiorenzuola battuta 3-1 nel primo match

Il Novara batte 3-1 la Fiorenzuola nel match di andata del playout del girone A di Serie C e mette le mani sulla salvezza, in attesa della sfida di ritorno in programma come le altre domenica 19 maggio. Una grande prova di forza quella della squadra ospite, che in trasferta chiude il primo tempo in vantaggio di tre reti a zero. Il Novara si scatena nella parte finale del primo tempo. Al 36′ Urso sblocca il risultato con un colpo di testa all’altezza sul primo palo sugli sviluppi di un cross di Bentivegna. Al 44′ è proprio il classe 1996 scuola Palermo a firmare il raddoppio con un rigore perfetto dopo un tocco di mano di Cremonesi. Nel recupero (sette minuti) la Fiorenzuola subisce anche il terzo gol. Fa tutto Ongaro che si invola verso la porta, vince il duello fisico e di velocità con Potop e calcia in rete con potenza a tu per tu con Sorzi. Nella ripresa la Fiorenzuola alza ritmi e pressione. E al 73′ trova il gol della speranza: Nelli crossa in area, Anelli in tuffo di testa accorcia le distanze. Finisce 1-3 con Potop espulso per un fallo su Corti.

Finisce 1-0 la gara di andata dei playout del girone B di Serie C tra Recanatese e Vis Pesaro. I giallorossi vincono grazie al gol di Melchiorri al 41′ del primo tempo dopo una partita in totale controllo. La Vis Pesaro ha impensierito in poche occasioni la porta della Recanatese, vicina al gol solo con Di Paola da calcio piazzato. Vis Pesaro che giocherà il ritorno in casa propria e potrà segnare anche solo un gol per restare in Serie C.

Risultato di 0-1 tra Monterosi e Potenza nel primo confronto dello spareggio del girone C. La squadra di casa deve fare ricorso al 32′ ad un cambio obbligato per un infortunio di Frediani, sostituito da Gavioli. Le occasioni sono poche e la prima frazione di gioco si chiude senza calci d’angoli e con poche conclusioni, una delle quali, sbilenca, di Hadziosmanovic al 22′, dopo che il jolly del Potenza aveva offerto un pallone invitante a Di Grazia. Il risultato si sblocca al 66′. Schiattarella tenta un tiro dalla distanza, ma mastica il pallone. La sua conclusione si trasforma però in un assist involontario per il tocco di punta di Caturano, che beffa Forte. Il Potenza si aggiudica il primo round.

Terminata in pareggio per 1-1 l’altra gara di andata del playout del girone C tra Virtus Francavilla e Monopoli. I biancoazzurri soffrono per quasi tutta la gara il palleggio dei biancoverdi che sembrano più in palla nonostante chiudano il primo tempo senza grandi sussulti. Nel secondo tempo però il Monopoli trova la rete con un colpo di testa di Sosa e gestisce il vantaggio fino al 90′. Nel pieno recupero, un calcio di punizione velenoso di Macca viene spizzato da Monteagudo e la palla finisce alle spalle di Dalmasso che non può evitare il pari del Francavilla. Le squadre si giocheranno il tutto e per tutto nel ritorno al Veneziani di Monopoli.