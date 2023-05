Playout Serie C 2022/23: la Triestina conquista la salvezza, il Sangiuliano retrocede in D

Termina 1-2 la sfida del Ferruccio di Seregno. La Triestina vince sul finale e conquista la salvezza all’ultimo soffio, beffato il Sangiuliano che retrocede in Serie D.

Un primo tempo a reti inviolate che viene sbloccato del tutto nella ripresa. Meglio i padroni di casa nella prima frazione di gioco, ma sono gli ospiti a cambiare per primi gli equilibri del match. E’ proprio il 46esimo quando viene concessa una punizione in favore degli alabardarti, Celeghin batte in area, Mbakogu ci arriva bene di testa firmando il primo vantaggio. Passano dieci minuti, e un netto fallo in area di Matosevic su Fusi permette ai padroni di casa di accorciare le distanze: rigore calciato da Salzano che batte alla destra del portiere sloveno, spiazzandolo. A cambiare le sorti del match è poi Tavernelli sul finale di partita, l’attaccante classe ’99 si gira in area e regala vittoria e salvezza con un super tiro dalla distanza.