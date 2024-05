Playoff Serie C: respinto ricorso Taranto, confermati programma e accoppiamenti

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal Taranto contro la penalità imposta dalla Figc pari a quattro punti da scontare in classifica nel girone C di Serie C. I pugliesi, di conseguenza, mantengono il quinto posto in classifica al termine della regular season e dunque non muta il quadro dei playoff, con il programma che prevede l’accoppiamento tra la squadra allenata da Eziolino Capuano e il Latina che ha chiuso al decimo posto. Nessun cambiamento pertanto per le sfide che sono comunque slittate, proprio per aspettare questa sentenza, a martedì 7 maggio con il primo turno della post season.

Questo il comunicato: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. avv. Vito Branca, ha respinto il ricorso presentato dal Taranto Football Club 1927 S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, previa sospensione cautelare ex art. 57, comma 2, lett. d), stesso Codice, della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0109/CFA/2023-2024, depositata completa di motivazioni il 23 aprile 2024 e comunicata all’odierna istante in pari data, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0177/TFN-SD-2023-2024 del 18 marzo 2024, che ha inflitto, a carico della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Per l’effetto, è stata confermata la decisione impugnata. Infine, è stata determinata l’integrale compensazione delle spese del giudizio”.