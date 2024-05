Playoff Serie C 2024, secondo turno fase gironi: programma, date, orari e diretta tv

I Playoff di Serie C 2024 entrano nel vivo e le squadre dei tre gironi si batteranno per l’unico pass rimasto per la promozione in Serie B. Andiamo allora di seguito a riepilogare il programma, le date, gli orari e la diretta tv delle partite del secondo turno interno alle fasi dei gironi, in cui faranno il loro ingresso Triestina, Perugia e Casertana, aggiungendosi alle nove qualificate, tre per ogni girone. Si sfideranno dunque quattro squadre in ogni girone, due partite con accoppiamenti in base alla classifica di regular season. Così come è stato per il primo turno, le squadre in casa avranno due risultati utili su tre per passare il turno, infatti, in caso di pareggio, ad accedere al primo turno della fase nazionale sarà la meglio qualificata nella regular season. Tutti gli incontri saranno visibili su Sky e in streaming su Now Tv. La data prevista è quella di sabato 11 maggio, orari ancora da definire.

PROGRAMMA SECONDO TURNO FASE GIRONI PLAYOFF SERIE C

SABATO 11 MAGGIO, ORARI DA DEFINIRE

Girone A

Triestina vs Peggior qualificata

Miglior qualificata vs Seconda miglior qualificata

Girone B

Perugia vs Peggior qualificata

Miglior qualificata vs Seconda miglior qualificata

Girone C

Casertana vs Peggior qualificata

Miglior qualificata vs Seconda miglior qualificata