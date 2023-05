Playoff Serie C 2023, programma secondo turno fase nazionale: date, orari e diretta tv

Questa mattina sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei match del secondo turno dei Playoff di Serie C 2023. Partita cartello è la sfida tra Pescara e Virtus Entella. Non da meno Vicenza-Cesena e Lecco-Pordenone. Il Foggia di Delio Rossi se la vedrà con il Crotone. Le squadre teste di serie, Cesena, Pordenone, Crotone e Virtus Entella, giocheranno la gara di ritorno in casa e in caso di parità di differenza reti passeranno il turno. Sono state ufficializzate le date delle sfide con l’andata che si giocherà il 27 maggio alle 20:30 e il ritorno il 31 sempre alle 20:30. Per quanto riguarda le semifinali, le gare di andata si giocheranno il 4 giugno, mentre il ritorno l’8 giugno. La finale d’andata andrà in scena il 13 giugno e il ritorno il 18. Le partite si potranno seguire su Dazn o su Eleven Sports anche su mobile. Qui di seguito il programma completo.

ANDATA 2° TURNO 27 MAGGIO

ore 20:30

Pescara-Virtus Entella

Lecco-Pordenone

Foggia-Crotone

Vicenza-Cesena

RITORNO 2° TURNO 31 MAGGIO

ore 20:30

Virtus Entella-Pescara

Pordenone-Lecco

Crotone-Foggia

Cesena-Vicenza

SEMIFINALI 4 GIUGNO e 11 GIUGNO

orario da definire

vincente Foggia-Crotone vs vincente Pescara Entella (A)

vincente Lecco Pordenone vs vincente Vicenza Cesena (B)

FINALI 13 GIUGNO e 18 GIUGNO

orario da definire

vincente semifinale A vs vincente semifinale B