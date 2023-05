Giro d’Italia 2023, Almeida: “Questa vittoria è speciale, un sogno che diventa realtà”

Il vincitore della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2023, Joao Almeida, dopo essersi imposto davanti a Geraint Thomas sul Monte Bondone, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport: “La prima vittoria al Giro d’Italia è qualcosa di veramente speciale, è un sogno che diventa realtà. Stavo davvero bene e la squadra è stata straordinaria. Ci ho provato, Thomas stava bene come me e abbiamo collaborato fino all’arrivo. Volevo guadagnare su Roglic e provare a vincere. Negli ultimi anni due anni ho lavorato quotidianamente per migliorarmi ed essere la versione migliore di me stesso, ora sto raccogliendo i risultati. Podio? Posso essere contento, ma se è il primo gradino è meglio”.