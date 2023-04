Playoff Serie C 2022/2023: tutte le squadre qualificate

Ci siamo, con la conclusione della regular season di Serie C 2022/2023 iniziano i playoff: di seguito ecco tutte le squadre qualificate, che sono 28, e per la precisione quelle posizionate dal secondo al decimo posto dei tre gironi, con la particolarità che nel girone A, con il Vicenza qualificato perché vincitore della Coppa Italia Serie C, si aggiunge anche l’undicesima. Di seguito allora ecco l’elenco aggiornato delle qualificate girone per girone.

QUALIFICATE PLAYOFF

In aggiornamento, escluse le squadre già certe aritmeticamente di disputare i playoff, ma ancora in corsa per la promozione diretta

GIRONE A

Pro Sesto

Pordenone

Vicenza

GIRONE B

Carrarese

Gubbio

Pontedera

Ancona

GIRONE C

Crotone

Pescara

Foggia

Cerignola

Picerno