Playoff Serie C 2022/2023, il Foggia piega il Crotone. Pari a reti bianche tra Vicenza e Cesena

Il Foggia piega 1-0 il Crotone nel match valevole per l’andata dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023 grazie alla rete messa a referto da Diego Peralta e pone un importante tassello in vista della gara di ritorno dello Scida prevista mercoledì. Termina a reti bianche, invece la partita del Romeo Menti tra Vicenza e Cesena, che rimandano tutto alla sfida del Manuzzi.

FOGGIA-CROTONE

La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita, ritagliandosi subito due occasioni da gol prima con un colpo di testa di Cuomo e poi con una conclusione di Girone deviata in corner. Al 23′ mister Delio Rossi è costretto ad effettuare la prima sostituzione della gara con Iacoponi che rileva l’infortunato Beretta. I padroni di casa provano a reagire, ma non sempre i calabresi a rendersi più pericolosi, tanto che al 36′ Golemic vede Dalmasso fuori dai pali e cerca l’eurogol dalla lunghissima distanza. Dopo un minuto di recupero le due formazioni tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa è ancora il Crotone a fare la partita ma, dopo aver sfiorato la rete con Gomez, al 65′ arriva il vantaggio del Foggia grazie a Diego Peralta, che controlla perfettamente il cross di Iacoponi ed infila alle spalle di Branduani. I calabresi accusano il colpo e rischiano di capitolare con le occasioni di Iacoponi e Bjarkason ma, dopo essersi salvati, vanno vicini al pareggio con Mogos. L’assalto finale del Crotone porta al gol di Golemic che viene annullato per fuorigioco, così il Foggia di impone per 1-0 allo Zaccheria.

VICENZA-CESENA

La prima chance del match la costruiscono i bianconeri dopo appena sette minuto con Cristian Shpendi che, su suggerimento di Mercadante, spedisce alto sopra la traversa. Al 16′ i padroni di casa rispondono un bel calcio di punizione di Ronaldo, che però non si abbassa a sufficienza per impensierire Tozzo. Il medesimo duello si ripropone anche più avanti, con l’estremo difensore bianconero costretto a rifugiarsi in corner. La squadra ospite mantiene maggiormente il possesso della palla, ma non riesce a sfondare, così all’intervallo il punteggio recita 0-0.

Nella seconda frazione di gara il Vicenza deve fare a meno del portiere Confente che, reduce da uno scontro di gioco nel primo tempo, non riesce a continuare e lascia il campo a Iacobucci. Botta e risposta tra Stoppa ed il neo-entrato Bumbu, che però porta ad un nulla di fatto. Il Cesena è più pimpante, ma fatica ancora ad abbattere il muro difensivo degli avversari. I ritmi della partita restano non particolarmente alti e le due squadre sembrano accontentarsi di un pareggio, che rimanda tutto alla sfida di ritorno che andrà in scena mercoledì sera al Manuzzi. Nel finale da segnalare un palo di Ferrari.