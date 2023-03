Pescara, Zeman pronto al ritorno in panchina: attesa la Juve Stabia all’Adriatico

Sarà domani il giorno del ritorno di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara. Il tecnico fu esonerato 5 marzo 2018 e a cinque anni esatti tornerà a sedere in panchina nella sfida contro la Juve Stabia all’Adriatico. Per la squadra biancazzurra l’obiettivo è tornare alla vittoria per tenere a distanza le inseguitrici e fissare il terzo posto.

“Non vorrei cambiare tanto rispetto a prima, perché devo ancora fare delle valutazioni. Spero che i ragazzi vogliano dimostrare di voler migliorare. Il problema è che si deve giocare più da squadra e pensare meno ai singoli. Ho cercato di spiegare ai ragazzi di fare entrambe le fasi”, ha dichiarato il tecnico biancazzurro. “Mesik e Delle Monache mi piacciono, vorrei impegnarli, sono giovani, ma di valore. Lescano sta bene, ha certe caratteristiche che cercheremo di sfruttare al meglio. Palmiero ha le caratteristiche per poter fare il centrale in questa squadra. Domani saranno out Pellacani, Kraja, Gyabuaa e Gozzi. Mentre è recuperato Desogus”.