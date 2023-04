Pescara, Zeman: “Contro il Monopoli la squadra deve riscattarsi”

Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Monopoli, in cui gli abruzzesi sono chiamati a riscattarsi dopo il deludente match di Taranto: “La squadra deve reagire dopo la prestazione di domenica scorsa. Siamo andati in Puglia con la testa sbagliata, spero di vedere una squadra diversa dopo il lavoro in settimana. Il Monopoli? Proverà a giocare e a fare la sua partita, noi affronteremo la gara sapendo che ci stiamo giocando il campionato. Proveremo a far valere il punto di vantaggio che abbiamo, senza pensare a quello che fanno le altre“.