Pescara-Foggia, Zeman: “Ci siamo schiacciati troppo dopo il 2-1, mancata la mentalità vincente”

Il tecnico del Pescara Zeman ha commentato la sconfitta ai rigori contro il Foggia nella semifinale dei PLayoff di Serie C 2023. “Dopo il 2-1 ci siamo schiacciati troppo. Ci manca la mentalità vincente. Se sei in vantaggio la partita bisogna giocarla, noi ci siamo ritirati e aspettavamo che ci facessero gol. Dispiace perché per Pescara è un anno perso. Si poteva e si doveva fare di più. Se resterò a Pescara? Ne parliamo… Ringrazio la gente che è venuta a fare il tifo, perdere così mi fa male. Alla squadra volevo trasferire la voglia di giocare e di partecipare. E invece ci siamo accontentati del vantaggio. I calciatori hanno fatto tante partite di fila, abbiamo perso perché volevamo stare dietro. Vedremo se la società avrà fiducia in me”.