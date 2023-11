LIVE – Foggia-Sorrento, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Foggia-Sorrento, match valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Non un periodo positivo quello vissuto dal Foggia che, se vuole recitare un ruolo importante per la lotta alla promozione diretta o tramite i playoff, deve dare una sterzata di continuità al rendimento. Contro il Sorrento, penultimo, l’occasione per sterzare. I campani vogliono, invece, dare un segnale di ripresa per cercare di uscire dai bassi fondi della classifica. Si inizia alle 20.45.

