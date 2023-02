Lega Pro, ufficiale: Matteo Marani è il nuovo presidente

Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega di Serie C. Questo è quanto emerga dall’assemblea che si sta svolgendo a Roma presso il Salone d’Onore del Coni. Marani ha superato nella competizione elettorale lo sfidante Marcel Vulpis ottenendo 39 voti su 58 (assente l’Arzignano, mentre la Juventus Next Gen non ha diritto di voto perché già rappresentata nella massima serie). 15 i voti ottenuti da Vulpis, mentre due sono state le schede bianche e altrettante quelle nulle. Il giornalista classe 1970 succede a Francesco Ghirelli, dimessosi a fine dicembre. Al fianco di Marani ci saranno Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri che in qualità di vicepresidenti lo sosterranno nel prossimo biennio.