Lega Pro, Marani: “La nuova stagione non potrà essere a 61 squadre. Il Lecco farà la Serie B”

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha parlato alla stampa presente alle fasi finali dell’Integration League, partendo proprio da questo progetto, fortemente voluto dalla Lega Pro: “E’ stato un successo a tutto tondo e per questo devo ringraziare tutti coloro i quali si sono adoperati perché questo percorso ha toccato temi importanti. Ringrazio anche chi ho al mio fianco, l’amministratore delegato dell’Ancona Roberta Nocelli e all’assessore delegato ai rapporti con il club dorico Daniele Berardinelli”.

Poi ha proseguito: “La Serie C a 61 squadre non può esserci perché il Lecco ha titolo per fare la Serie B e deve ambire a quel campionato. La Figc non potrà aprire uno scenario di Lega Pro in sovrannumero e i nostri club sono molto chiari e fermi in questo. L’organico è pieno per quanto si tratti di un caso assolutamente singolare. Tra l’altro, se il Lecco riuscisse a iscriversi in Serie B credo che scenderebbe qualcun altro facendo rimanere il nostro organico a 60”.

Marani ha poi concluso: “C’è un regolamento posto dal Consiglio direttivo per salvaguardare l’equità sportiva dei campionati. Qualora due Under23 dovessero far parte dello stesso girone dovremmo precedere con un eventuale sorteggio. Aspettiamo gli organici e le pronunce della Covisoc il 30 giugno. Poi vedremo tutto il resto”.