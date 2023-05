Lega Pro, l’incasso di Cesena-Vicenza verrà devoluto alle popolazioni dell’Emilia Romagna

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha reso noto che devolverà l’incasso di Cesena-Vicenza alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalla tragica alluvione. “In occasione di Cesena-L.R. Vicenza, gara di ritorno del secondo turno nazionale playoff, la Lega Pro ha deciso che la sua “quota gara” – prevista da regolamento – sarà devoluta interamente in beneficenza alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna – si legge nella nota – I biglietti saranno disponibili attraverso Vivaticket, che a sua volta si è resa disponibile a una importante collaborazione, on line sul sito vivaticket.com, nei punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv) e al Coordinamento Club Cesena, aperto , lunedì dalle 15 alle 20, martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 20, mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18″.