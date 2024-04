Juve Stabia promossa in Serie B se…le combinazioni contro il Benevento

Dopo Mantova e Cesena, tocca alla Juve Stabia. Definite le prime della classe nei gruppi A e B, ora anche il Gruppo C di Serie C si prepara a ufficializzare la sua promossa per il prossimo campionato di Serie B. La Juve Stabia, prima con 73 punti in classifica, affronta questa sera in trasferta il Benevento, terza della classe a quota 62. La promozione è a un passo per la formazione di Guido Pagliuca, a cui basta un solo punto per festeggiare.

JUVE STABIA PROMOSSA IN SERIE B NELLA 35ESIMA GIORNATA: