Il sindaco di Milano Sala: “Ci tengo molto che l’Alcione possa giocare in città”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento ‘Il ruolo glocale dei soggetti istituzionali e funzionali nello sviluppo del territorio‘ al Meet Digital Culture Center, ha parlato delle possibilità di vedere l’Alcione Milano, squadra neopromossa in Serie C, giocare a Milano dentro a un suo impianto: “Noi abbiamo la possibilità di lavorare sullo spazio, uno stadio a Milano, solo che bisogna farci un po’ di investimenti. Alcione lo sa, è pensabile che in una prima fase non possa stare in città, io però ci tengo molto che a Milano ci possa essere, per cui stiamo vedendo questo dossier”.

Un problema noto anche nella capitale, dove tutte le piccole società romane che, come Trastevere, Ostiamare o altre, ambiscono ad andare in Serie C, sarebbero poi costrette a ‘emigrare’ altrove per la mancanza di un impianto, anche nella provincia, che sia omologato per la terza serie, a parte l’Olimpico.

Allo stato attuale, l’Alcione potrebbe addirittura giocare a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza e quindi in Emilia. Non è certo una novità per la terza serie italiana: ad esempio il Sorrento, che dovrà giocare le proprie partite casalinghe a Potenza, mentre il Monterosi (ora Guidonia), prima della sua retrocessione è dovuto andare in più riprese a Pontedera e Teramo.

“Riguardo all’ipotesi Arena di Milano, invece, non è possibile. E’ troppo in centro e da anni è un luogo dedicato ai bambini, alle famiglie, a tanti sport. Pertanto proseguiamo sul percorso che ha indicato l’assessora Riva al Gratosoglio, con il possibile adeguamento del centro sportivo Carraro”, ha concluso Sala.