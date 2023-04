Highlights Pescara-Monopoli 0-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Gli highlights di Pescara-Monopoli, match valevole per la trentasettesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023. Termina a reti bianche la sfida dell’Adriatico, in cui le due squadre non si fanno male a vicenda e finiscono per accontentarsi di un punto a testa. Ecco il video delle azioni salienti della partita.