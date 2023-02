Highlights Monterosi-Pescara 0-0, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 21

Reti inviolate tra Monterosi e Pescara, nella giornata valevole per il 25esimo turno di Serie C 2022/23. Gli ospiti continuano a perdere terreno verso la vetta e restano in terza posizione con 43 punti, i padroni di casa invece non lasciano l’ultimo posto della zona retrocessione a quota 27. Di seguito gli highlights del match.