Highlights e gol Catania-Sorrento 0-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 21

Gli highlights e le azioni salienti di Catania-Sorrento 0-1, match della diciottesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Un gol di De Francesco al 42′ decide la sfida del Massimino, giocata a porte chiuse, in cui la squadra di casa ha avuto tante occasioni ma si è arresa ai campani, venendo raggiunta proprio dagli ospiti a quota 22 punti in classifica. Di seguito, ecco le azioni salienti del match.