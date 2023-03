Highlights e gol Vis Pesaro-Virtus Entella 0-2: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 4

Gli highlights e i gol di Vis Pesaro-Virtus Entella, match del girone B di Serie C 2022/2023. Gli ospiti si impongono per 2-0 grazie ai gol di Corbari al 3′ e Tascone al 76′. L’Entella si porta a due punti dalla capolista Reggiana, mentre la squadra di casa al Benelli subisce un altro stop che costringe la Vis a rimanere in zona playout.