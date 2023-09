Highlights e gol Rimini-Perugia 2-2: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 32

Gli highlights della sfida tra Rimini e Perugia 2-2, valevole per la quinta giornata di Serie C 2023/2024, Girone B. E’ terminata in parità una sfida folle, caratterizzata da gol ed emozioni, ma anche temporaneamente sospesa per favorire l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a spegnere un incendio nella pista d’atletica. Di seguito gli highlights del match.