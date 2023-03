Udinese-Milan, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Udinese-Milan, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Si scende in campo alla Dacia Arena e per i rossoneri, che non vincono da tre partite contando tutte le competizioni, c’è da fare i conti con i friulani tornati al successo proprio nell’ultimo turno. Chi vincerà tra i bianconeri e gli ospiti? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 18 marzo.

Udinese-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.