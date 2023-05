Highlights e gol Reggiana-Catanzaro 2-2: Supercoppa Serie C 2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Reggiana-Catanzaro 2-2, match valido per la Supercoppa di Serie C 2022/2023. E’ bastato il pareggio alle Aquile di Vivarini per conquistare il secondo titolo stagionale dopo aver dominato in campionato. Alle reti di Biasci e Iemmello hanno risposto Pellegrini e Rosafio, ma ai padroni di casa non è bastato. Di seguito gli highlights.